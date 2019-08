Santos populares garantem subida de 10% nos hóspedes

Sónia Santos Pereira Hoje às 09:21 Facebook

Os santos populares impulsionaram a atividade turística. Em junho, o país recebeu 2,9 milhões de hóspedes e 7,8 milhões de dormidas, um crescimento de 10,7% e 6,4% face ao mês homólogo, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Os residentes contribuíram com um total de 2,6 milhões de dormidas (mais 12,9%) e os estrangeiros com 5,2 milhões (mais 3,5%).

Com este incremento, o setor nacional do turismo fechou o primeiro semestre com quase 13 milhões de hóspedes (concretamente 12,9 milhões), um aumento de 8,1% face ao mesmo período de 2018. As dormidas cresceram 5,2% para 32,9 milhões. Neste capítulo, os portugueses impulsionaram as dormidas, com mais 10,2% (mais de 10 milhões de dormidas) e os estrangeiros com mais 3,1% (22,8 milhões de dormidas).

Americanos em força

O mercado norte-americano registou um crescimento de 25,1% em junho e no total do semestre aumentou 21,2% posicionando-se como a quinta principal origem de turistas estrangeiros a dormir em Portugal. Os britânicos voltaram a "fugir" do país, registando-se uma quebra de 1,3% nas dormidas em junho, depois de sete meses consecutivos a crescer. Já no semestre, o indicador de turistas britânicos é positivo, com um incremento de 1,6%.

Os mercados alemão e francês recuaram quer em junho (3,7% e 5,6% respetivamente) quer no primeiro semestre do ano (6,8% e 3%). No mês dos santos populares, o mercado espanhol cresceu 9,3% e no semestre 8,6%.

Os 16 principais mercados emissores representaram 86,9% das dormidas em junho.

Alentejo e Norte

Os santos populares impulsionaram o crescimento das dormidas em todas as regiões, com exceção da Madeira. Neste mês de junho, as dormidas aumentaram 13,3% no Alentejo, 12,1% nos Açores, 11,7% no Norte e 11,4% no Centro. Tanto o Norte como os Açores receberam mais estrangeiros. Neste período, a região de Lisboa aumentou em 114 mil as dormidas adicionais face ao mesmo mês de 2018 e o Norte registou um acréscimo de 107 mil dormidas.

Nos primeiros seis meses do ano, o Alentejo foi a região que mais se destacou pela positiva no aumento de dormidas (11,6%), seguindo-se o Norte (9,7%). Nesta região, os estrangeiros pesaram 81,5% nas dormidas do primeiro semestre.

Os estabelecimentos de alojamento turístico apresentaram, em junho, proveitos totais de 466 milhões de euros, um aumento de 11,8% face ao mês anterior. No total do semestre, a atividade totalizou proveitos de 1,781 mil milhões de euros, mais 7,6% face a igual período de 2018. v

O alojamento local faturou 152,6 milhões no primeiro semestre, mais 21,6% face há um ano. Em junho, subiu as receitas em 33,8% para 41,2 milhões.