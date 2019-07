São precisos dez anos de salário para pagar uma casa

Ana Sanlez Hoje às 11:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Se todo o dinheiro que as famílias portuguesas ganham por mês fosse usado para pagar uma casa, seriam necessários cerca de dez anos de rendimentos até conseguirem adquirir uma habitação própria. A conclusão consta de um estudo da Comissão Europeia.

Segundo a análise, que usou como referência uma casa de 100 metros quadrados, Portugal está dentro da média dos 40 países incluídos no estudo. No entanto, os investigadores sublinham que se um país está próximo da marca dos dez anos, isso significa que os "preços da habitação estão potencialmente sobrevalorizados" naquele mercado.

Esforço a aumentar

Os números revelam ainda que, nos últimos cinco anos, o esforço necessário para pagar uma casa em Portugal tem vindo a aumentar. Entre 2013 e 2017, o número de anos necessários para uma família financiar a totalidade de uma habitação subiu de perto de nove para os atuais dez anos.

Para fazer as contas, os investigadores de Bruxelas recorreram a milhares de anúncios de venda de casas publicados em portais de imobiliário, bem como aos números oficiais do Instituto Nacional de Estatística (INE). Com base nesses dados, o estudo chegou a um valor de referência para o metro quadrado em Portugal de 1339 euros em 2017.

A pesquisa inclui todos os estados-membros da União Europeia, mas também outros países, como os Estados Unidos, Rússia, Canadá ou Japão. Nos EUA, por exemplo, são necessários menos de quatro anos de salários para financiar a compra de uma casa. No extremo oposto da tabela está a Rússia, onde são necessários mais de 20 anos. Na maior parte dos países analisados (75%) são precisos entre oito e 12 anos de salários para adquirir uma casa. O estudo teve em conta os rendimentos médios anuais das famílias.

Porto lidera subida

Segundo os números revelados esta semana pelo INE, os preços das casas em Portugal continuam a escalar. O preço mediano do metro quadrado ultrapassou os mil euros no primeiro trimestre de 2019, o que aconteceu pela primeira vez desde que o INE publica estes dados.

Em todo o território nacional os preços aumentaram 6,4% nos primeiros três meses do ano face ao mesmo período de 2018. O Porto e a Amadora foram os municípios onde se registaram maiores aumentos, com os preços das casas a dispararem 22% em 12 meses.

EM DETALHE

Preços a subir

O metro quadrado das casas em Portugal já custa 1011 euros. Entre o primeiro trimestre de 2018 e o mesmo período deste ano a subida foi de 61 euros.

Valor duplica

Dados do INE revelam que o valor do metro quadrado mais do que duplicou num ano em alguns municípios. São os casos de Boticas, Alfândega da Fé ou Marvão.