Segunda edição do Mobi Summit chega a todo o país

Organizado pela Global Media Group, o maior evento de mobilidade de Portugal vai chegar a todo o país, este ano sob a designação Portugal Mobi Summit.

A segunda edição da cimeira que reúne alguns dos maiores especialistas em mobilidade urbana terá o seu ponto alto a de 24 a 27 de outubro em Cascais, mas, ao contrário do que sucedeu na primeira edição, terá sessões de apresentação noutras cidades do país.

"Esta ano haverá uma nova ambição, maior cobertura e abrangência no país", explicou, na tarde desta quinta-feira, Vítor Ribeiro, CEO da Global Media Group, durante a apresentação do evento, que decorreu nas instalações da Universidade Nova SBE, em Carcavelos, no concelho de Cascais.

Depois do sucesso da Lisbon Mobi Summit do ano passado, o evento deste ano conta com o alto patrocínio do presidente da República e com novos parceiros. Além da Via Verde e da EDP Comecial - que renovam o compromisso - a seguradora Fidelidade e o CEiiA - Centro de Excelência para a Inovação da Indústria Automóvel completam os apoios do Portugal Mobi Summit.

Mas uma das maiores novidades é a descentralização, com a realização de três sessões temáticas setoriais em outras cidades do país. "Queremos colocar o país a pensar mobilidade e inscrever o país na agenda mediática deste tema", sublinhou o CEO da Global Media Group.

Em abril, será discutida a forma como o avanço da inteligência artificial e da "big data" vão transformar a mobilidade partilhada, o transporte público e as infraestruturas; enquanto em maio, vão estar em debate as questões relacionadas com a condução autónoma e o impacto na transformação de bens e de pessoas. Finalmente, em junho, serão avaliados os impactos, as novas tendências em mobilidade na segurança rodoviária e todos os desafios urbanísticos, de infraestrutura e legislativos das novas formas de mobilidade individual.

O ponto alto do evento decorre a 24 e 25 de outubro, no campus da Nova SBE (School of Business and Economics), com a presença dos principais especialistas nacionais e internacionais na área da mobilidade. Durante o fim de semana que lhe segue, (26 e 27 de outubro), haverá experiências interativas de mobilidade abertas ao público em geral, que terão lugar no parque de estacionamento da praia de Carcavelos.

Presente na cerimónia, o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, confessou ter ficado "impressionado" com a qualidade da primeira edição do Mobi Summit e deixou a promessa de em outubro marcar presença no evento. "Esteja ou não esteja no Governo", salientou.