Seis conselhos para quem tem cartões de crédito ou débito

Banco de Portugal explica alguns aspetos básicos sobre cartões de crédito ou débito. Cuidados e alertas importantes para quem tem conta bancária.

Os instrumentos de pagamento permitem movimentar fundos a partir de uma conta de pagamento ou de moeda eletrónica. Ao longo dos últimos anos registou-se uma mudança significativa nos hábitos de pagamento em Portugal: os instrumentos de pagamento eletrónicos ganharam importância (cartões, débitos diretos e transferências a crédito) e os cheques, pelo contrário, conheceram uma redução significativa.

Representando 73% do número de meios de pagamento em Portugal, é útil ter em atenção alguns conselhos dados pelo regulador quanto aos cartões.

1) Os prestadores de serviços de pagamento não são obrigados a disponibilizar cartões aos seus clientes, nem a renová-los. Mas há uma exceção: se for titular de uma conta de serviços mínimos bancários, têm de fornecer-lhe um cartão para movimentar essa conta.

2) Também não podem enviar-lhe cartões de pagamento que não pediu, a menos que se trate da renovação de um cartão em utilização pelo cliente.

3) O cartão está a demorar demasiado tempo a chegar? Contacte o seu banco.

4) Memorize o PIN e destrua o envelope que trazia o código. Assine no verso.

5) Nunca escreva o PIN no próprio cartão, nem noutro suporte que mantenha próximo do cartão (por exemplo, num papel ou no telemóvel).

6) Guarde os dados do seu cartão, bem como o contacto do emitente.