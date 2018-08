Sete dicas para umas férias de verão sem sobressaltos

SÓNIA SANTOS PEREIRA 27 Maio 2018 às 00:40 Facebook

O verão está à porta e o desejo de férias começa a despontar. Para aproveitar esses dias sem contratempos, a Deco lembra que os turistas têm direitos, alerta para os cuidados a ter e deixa alguns conselhos de poupança. São sete dicas, em jeito de SOS Turista, para garantirem umas férias tranquilas.

Direitos de um passageiro

O voo está atrasado. Não é um início de férias auspicioso. Mas fique a saber que tem direitos, estipulados de acordo com o número de horas de atraso e a distância do destino. O passageiro deve solicitar logo assistência à companhia aérea. Pode pedir para telefonar, requerer bebidas, refeições e alojamento. O reembolso do bilhete só é possível se o voo se atrasar, pelo menos, cinco horas. Se chegar ao destino com um atraso de três horas tem direito a uma indemnização entre 250 e 600 euros. Em caso de overbooking (mais passageiros que lugares disponíveis), tem direito a indemnização (entre os 250 e os 600 euros). E se as suas malas foram perdidas, danificadas ou chegaram com atraso tem a possibilidade de ser ressarcido desse grande inconveniente. A companhia poderá ter de pagar até 1300 euros.

Esqueça o last minute

Planear as férias é sempre a melhor opção. O last minute pode oferecer boas oportunidades, mas é bom ter em conta que o verão é a época de excelência de férias. Reservar as passagens de avião com a maior antecedência possível é a melhor garantia para assegurar preços baixos. A Deco aconselha a definir atempadamente o destino, o plano de viagem e o orçamento. Com esses dados na mão, compare preços e procure promoções na Internet. Na compra de bilhetes online é possível usufruir de taxas e custos reduzidos. Para evitar gastos acrescidos, tenha em conta que as viagens ao fim de semana são mais procuradas e, por isso, mais dispendiosas. Simule a viagem em dias e horas diferentes. Poderão surgir boas surpresas.

Cuidado com os cartões

Os cartões de débito e crédito são as opções mais simples e eficazes. Mas a sua utilização exige cada vez mais cuidados. Nunca perca de vista o cartão no momento de pagamento do serviço e certifique-se de que é passado num só equipamento. A clonagem é um artifício muito utilizado. A Deco recomenda que exija sempre o comprovativo da compra. Nas caixas Multibanco certifique-se de que a máquina está nas devidas condições e que ninguém vê o PIN. Em caso de perda, extravio ou roubo dos cartões, comunique de imediato ao banco.

Nas mãos da agência

Deixou as suas férias nas mãos de uma agência de viagens? Então, saiba que a agência tem obrigação de o informar sobre quais os documentos necessários à viagem e estadia, prazos para a obtenção dessa documentação e formalidades sanitárias. No caso de ter de recorrer a assistência médica ou hospitalar num dos estados membros da União Europeia, saiba que é imprescindível ter em sua posse o Cartão Europeu de Seguro de Doença. A agência deverá informá-lo dos trâmites necessários à sua obtenção. Mas, já agora, fique a saber que deve requerer o cartão com antecedência na Segurança Social ou ADSE.

​​​​​​​Seguro para férias

E porque, mesmo em férias, pode ficar doente ou ter um acidente, a Deco aconselha a celebrar um seguro de viagem com cobertura de acidentes pessoais. É uma garantia para assistência médica, para danos a terceiros, indemnizações por morte ou invalidez. Na União Europeia, tem sempre apoio com o Cartão Europeu de Seguro de Saúde, mas em outros destinos ter um seguro pode evitar uma série de contratempos. Se contratou um pacote turístico com uma agência, é conveniente verificar se inclui apólice de seguro de viagem, quais as coberturas e capitais. Um seguro pode encarecer a sua viagem entre 60 e 160 euros.

​​​​​​​Não tem dinheiro para férias

O primeiro conselho é pensar duas vezes. Contrair crédito para ir de férias não é uma boa ideia. Se ainda assim a vontade é grande, talvez o ideal seja pensar em tirar umas férias económicas e utilizar meios de pagamento sem juros. A Deco recorda que, no verão, as agências de viagem oferecem pacotes que podem ser pagos em prestações e sem juros. No entanto, um pacote de férias a prestações e sem juros pode não ser a solução mais barata. O cartão de crédito é também uma solução, principalmente se liquidar a dívida nos 20 a 50 dias seguintes, ou seja, antes de entrar em sistema de crédito. Já se equaciona contrair dívida, lembra--se que o crédito com penhor de uma aplicação financeira, por exemplo uma conta poupança, é mais barato do que o crédito pessoal tradicional, já que o cliente dá uma garantia real.

​​​​​​​Saiba quanto vai pagar à mesa

Quando entra num restaurante já tem de saber os preços que o espaço pratica, incluindo taxas e impostos. A lista dos pratos do dia e os preços têm de estar afixados à entrada. O restaurante tem espaço interior e exterior, e os preços são distintos? Antes de se sentar, o consumidor tem o direito de estar informado dessa distinção de preços. Os restaurantes em Portugal são também obrigados a disponibilizar uma lista em português, inglês e numa terceira língua oficial da União Europeia. Caso pretenda fatura, o agente de restauração terá de lhe fornecer o documento com a denominação dos bens adquiridos, a quantidade e a taxa de IVA. Sem fatura, o consumidor não tem meio de prova para proceder a uma eventual reclamação.