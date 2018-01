Setor automóvel vale 5,9% do PIB em Portugal

ERIKA NUNES Hoje às 10:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Primeiro estudo de toda a cadeia de valor contabiliza 72 mil empregos e 11 mil milhões de faturação.

Quatro fabricantes automóveis envolvem 900 empresas fornecedoras naquele que é dos setores mais valiosos para a economia portuguesa: em 2017, a atividade dessas empresas valeu perto de 11 mil milhões de euros, o que equivale a 5,9% do produto interno bruto (PIB). Os construtores responsáveis pela exportação de 85% da produção, que equivale a 20% dos bens transacionáveis vendidos por Portugal, representaram apenas uma "pequena fatia" do negócio, no valor de dois mil milhões de euros. Estas são algumas das conclusões do estudo inédito realizado pela Deloitte para o cluster automóvel Mobinov e que será apresentado hoje ao primeiro-ministro e ao ministro da Economia, em Leiria.

"O setor nunca tinha sido medido desta forma, considerando não só os fabricantes ou os fornecedores de primeira linha, mas também os produtores de têxteis, de moldes e ferramentas, os modificadores de veículos (como é o caso das ambulâncias), enfim, revelando um setor muito heterogéneo e transversal com um efeito multiplicador na economia portuguesa", explicou José Couto, presidente do Mobinov.

A metodologia utilizada até agora para o setor considerava apenas 51 mil trabalhadores em quatro fabricantes e 220 empresas e 240 fábricas fornecedoras, geradoras de 11% das exportações de bens em 2016 (5,2 mil milhões de euros). De acordo com o estudo da Mobinov, o setor agrega afinal 900 empresas, com 72 mil trabalhadores, responsáveis por 16% do valor acrescentado bruto (VAB) da indústria exportadora nacional. "Entre 2012 e 2016, o VAB do setor automóvel cresceu 6,5%, o que compara com a evolução de 0,7% do PIB no mesmo período", notou José Couto.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Isso significa que a indústria automóvel portuguesa se manteve competitiva, na perspetiva do responsável. "Para sermos mais competitivos, o ideal seria atrairmos mais um construtor. Esse é o objetivo do cluster", revelou. "Temos o sistema científico que suporta a atividade, temos qualidade de recursos humanos, embora possamos já não ter a quantidade e os salários tenham aumentado. O setor automóvel tem uma remuneração média cerca de 30% acima da restante indústria transformadora", elencou José Couto.

Apesar de persistirem desvantagens competitivas, como o transporte ferroviário e a infraestrutura logística nos portos, bem como os custos energéticos que pesam em toda a indústria, José Couto acredita que podemos "competir com outros concorrentes no Norte de África e na Europa investindo em tecnologia e na qualidade dos recursos humanos". Para conquistar o desejado construtor, é ainda preciso que "o Estado ofereça incentivos fiscais".

O valor calculado para o setor automóvel coloca-o muito perto do turismo (11,5 mil milhões de euros ou 7,1% do PIB, em 2016) e logo abaixo da metalomecânica (14 mil milhões de euros, 7,5% do PIB em 2016). O calçado, apesar da relevância crescente, exportou 1,9 mil milhões euros em 2016 (1% do PIB). v