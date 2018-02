Simulador do valor das pensões disponível até maio

Hoje às 15:07 Facebook

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, anunciou esta quarta-feira que o simulador do valor das pensões que irá ser lançado pelo Governo está "em fase de testes" e deverá estar disponível para consulta em maio.

"Vai ser mais fiável para quem o utiliza perto da idade da reforma do que para um jovem, porque as pensões dependem do tempo de trabalho e do salário a receber", afirmou o governante, considerando tratar-se de um instrumento "essencial" para que se reforce a credibilidade e a confiança no sistema e se apoie as decisões individuais de cada trabalhador.

O novo simulador da Segurança Social - que ficará disponível para consulta online no site da Segurança Social e que permitirá aos trabalhadores ver quando é que se podem reformar, quanto vão receber e que penalizações têm se se quiserem reformar antes da idade - está, segundo o ministro, em "fase de testes".

Vieira da Silva falava aos jornalistas em Lisboa, no final da apresentação do estudo "O Setor dos Serviços e os desafios da Segurança Social", elaborado pelo economista e antigo dirigente da direção-geral de Emprego da Comissão Europeia, Armindo Silva.