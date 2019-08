Sindicato dos Motoristas à espera de contraproposta da ANTRAM

Hoje às 21:19, atualizado às 21:33 Facebook

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) entregou uma "proposta razoável" ao ministro das Infraestruturas "para resolver este conflito" e aguarda resposta da ANTRAM até sexta-feira. Para já, o aviso de greve para dia 12 mantém-se.

Os sindicatos que entregaram um pré-aviso de greve com início em 12 de agosto estiveram esta segunda-feira reunidos com o Governo para apresentar propostas ao ministro Pedro Nuno Santos.

À saída do encontro, pouco depois das 21 horas, Pedro Pardal Henriques, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), sublinhou: "Estamos a tentar fazer propostas, estamos a tentar evitar a greve", acusando a ANTRAM (Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias) de "má-fé" por não querer negociar.

O SNMMP disse aguardar até sexta-feira uma resposta da ANTRAM às propostas apresentadas ao ministro Pedro Nuno Santos.

Pedro Pardal Henriques disse no sábado ter "várias propostas" para apresentar no Ministério das Infraestruturas e sublinhou que a estrutura sindical sempre quis evitar a greve.

Entre as principais propostas está a negociação de um contrato coletivo de trabalho "com um prazo de tempo mais estendido com as coisas que, quer uma parte quer outra, entendam reivindicar", acrescentou o vice-presidente do SNMMP.

A proposta, adiantou Pedro Pardal Henriques, passa por aumentar o salário base dos motoristas para mil euros até 2025, com indexação ao crescimento do salário mínimo nacional, o que permite "um prazo mais dilatado, quer para que as empresas possam cumprir com aquilo que ficar estabelecido no CCT, quer para que haja a paz social que o país necessita".

Prevê ainda que se faça um contrato coletivo de trabalho de seis anos, em vez de um só de dois, "em que sejam estipulados 'a priori' aumentos de 50 euros de ano para ano a partir de 2021".

"A questão é que a ANTRAM não se quer sentar com os sindicatos, não quer ouvir propostas e quer colocar o país neste estado de alerta", acusou o dirigente sindical.

Por sua vez, o porta-voz da ANTRAM disse, também no sábado, que a reunião no Ministério das Infraestruturas "é uma farsa" do sindicato com o objetivo de "ludibriar" os portugueses sobre uma alegada disponibilidade para negociar.

"A ANTRAM não estará nessa reunião porque essa reunião simplesmente não existe", disse à Lusa o advogado e porta-voz da associação, André Matias de Almeida, contrariando as declarações de Pardal Henriques.

A greve convocada pelo SNMMP e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), que começa em 12 de agosto, por tempo indeterminado, ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras mercadorias.

O Governo terá de fixar os serviços mínimos para a greve, depois de as propostas dos sindicatos e da ANTRAM terem divergido entre os 25% e os 70%, bem como sobre se incluem trabalho suplementar e operações de cargas e descargas.