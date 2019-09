Sistema Andante conquista 42 mil novos clientes

Célia Soares e Rosária Gonçalves Hoje às 09:09 Facebook

Desde que foi implementado o passe único, foram vendidas mais de 1,1 milhões de assinaturas. No metro, houve mais 4,2 milhões de validações.

Habituada a comprar muitos títulos de transporte, Maria Ribeiro, 68 anos, diz que desde que passou a ter o passe único utiliza o metro para tudo: "Passear, ir às compras e tratar de assuntos". Um exemplo que retrata bem o aumento registado desde que foi implementado o Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) nos transportes públicos do Porto. De 1 de abril até ao dia 16 deste mês, foram vendidas mais de 1,1 milhões de assinaturas Andante. Mais 33% do que em igual período do ano passado.

Das várias assinaturas - Z3, passe metropolitano (único) e passe municipal - a maior fatia diz respeito ao passe único, com 52%. Aproveitando a redução dos preços, mais de 56 mil passageiros que antes tinham assinaturas Z2 e Z3 aderiram ao passe único. Foi o caso de Carlos Pinheiro, de Gaia.

