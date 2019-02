Só a Região Norte eliminou metade do desemprego de todo o país

Erika Nunes, Pedro Araújo e Zulay Costa Hoje às 09:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O Norte foi a região que mais contribuiu para o recuo do desemprego quando se compara o pico da crise com o ano passado. No final de 2012, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) tinha registo de 710 652 desempregados inscritos.

Seis anos depois, em 2018, aquele indicador tinha caído 52%, sendo o Norte responsável por 44% desse recuo no continente (excluindo ilhas). Vila Nova de Gaia pontificou esse movimento, ao eliminar 16 556 desempregados, mais do que a região do Algarve ou do Alentejo naquele período.