Startups lançam soluções inovadoras de mobilidade

Responsáveis pelo aumento do número de novas empresas, as startups estão atentas às oportunidades de negócio nesta área.

"A maioria das empresas que estão a nascer em Portugal são startups", disse João Vasconcelos, o ex-secretário de Estado da Indústria, no debate que lhes foi dedicado no âmbito da Lisbon Mobi Summit.

Uma das startups representadas, a Movtz, desenvolveu um dispositivo para carregadores de veículos elétricos inovador, especialmente concebido para condomínios, que permite a faturação personalizada do consumo. "Esta é uma solução que vai ao encontro de uma falha que encontramos no mercado, que é cobrar a energia só a quem a utiliza e não ao condomínio no seu todo", explica Rui Sousa, fundador da empresa que nasceu da ideia de ex-alunos do curso de Engenharia Eletrotécnica da Universidade de Coimbra e que vai começar a comercializar nos próximos meses. O fundador acredita que a sua solução resolve um problema a muitas pessoas que querem ter veículos elétricos, mas receiam não poder fazer o carregamento de forma adequada.

Com ano e meio de vida, a UOU Mobilility foi a segunda empresa presente. Começou por desenvolver um veículo elétrico em forma de ovo para a distribuição de correio para os CTT de Aveiro e já prosseguiu para a criação de uma bicicleta elétrica concebida para integrar uma rede de partilha.

Isa Silva, sócia fundadora, diz que o projeto superou as expectativas, partilhando, no entanto, da ideia do seu colega de painel, de que há alguma lentidão no processo de passar da fase dos protótipos ao mercado devido à burocracia das entidades envolvidas.

Já Eduardo Ramos, diretor da área de desenvolvimento de negócios da Brisa , lembrou que os ritmos e a ponderação das empresas com legado são necessariamente diferentes dos de uma startup. Ao mesmo tempo valorizou o seu impulso criativo como uma mais -valia para os seus parceiros.

A Brisa criou uma espécie de acelerador de startups para esta área, a que chamou Grow Mobility, que desenvolve projetos no domínio da mobilidade. Novos serviços nesta área têm sido lançados no mercado, tais como o Via Verde Boleias, de partilha de veículos, ou o Via Verde Estacionar, que permite o pagamento do estacionamento em onze municípios, através de uma aplicação.