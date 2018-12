Suprimidos todos os comboios de longo curso e regionais previstos até às 8 horas

Hoje às 09:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Todos os comboios de longo curso e regionais previstos até às 8 horas foram suprimidos devido à greve de 24 horas do setor ferroviário que, segundo a Federação de Sindicatos, está a ter uma "forte adesão".

A porta-voz da CP - Comboios de Portugal, Ana Portela, adiantou à agência Lusa que entre as 00:00 e as 8 horas estavam previstos 119 comboios em Lisboa, mas realizaram-se apenas 58.

"No Porto, estavam previstos 50 e realizaram-se 21 até às 8 horas. Nos totais gerais do país, estavam previstos 257 e foram feitos apenas 89, ou seja, os urbanos de Lisboa e Porto", disse.

Também José Manuel Oliveira, da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS) disse à Lusa que a greve dos trabalhadores ferroviários "está a ter uma forte adesão", havendo muitos comboios suprimidos.

"Ainda é cedo para ter dados concretos uma vez que ainda há trabalhadores a entrar ao serviço, mas acreditamos que será uma grande adesão", disse.

No que diz respeito à circulação, José Manuel Oliveira destacou que os comboios de longo curso e regionais foram suprimidos e que apenas se realizaram alguns urbanos.

"Estou em Santa Apolónia [Lisboa] e aqui as bilheteiras estão encerradas e nos placards informativos a palavra normal é 'suprimido'. Os serviços comerciais da CP estão encerrados. A indicação que temos é de que este vai ser o cenário o resto do dia", concluiu.

As greves de 24 horas dos trabalhadores ferroviários, que se iniciaram às 00:00 de hoje, vão afetar a circulação de comboios em todo o país, não havendo serviços mínimos ou transportes alternativos.

O protesto de trabalhadores da CP-Comboios de Portugal, Infraestruturas de Portugal (IP) e Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF) visa reivindicar a aplicação dos acordos assinados com o Governo e administrações das empresas.

Em tribunal arbitral nomeado pelo Conselho Económico e Social (CES) foi decidido que não haveria serviços mínimos, além dos definidos por lei, ou seja circulam até ao seu destino os comboios em marcha à hora do início da greve, os comboios socorro e os de transporte de mercadorias perigosas.

Na quarta-feira, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, manifestou, em Bragança, a disponibilidade do Governo para negociar com os ferroviários.

A CP alertou, na terça-feira, para "fortes perturbações" na circulação de comboios, devido à greve, prevendo supressões a nível nacional em todos os serviços.