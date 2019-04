Symington anuncia primeira declaração consecutiva de Vinho do Porto Vintage

Hoje às 09:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A família Symington anunciou, esta terça-feira, 2017 como ano de vinho do Porto Vintage, o que constitui a primeira declaração geral de dois Vintage consecutivos desde que estes produtores chegaram a Portugal, em 1882.

Em comunicado, os Symington dizem que "o anúncio, apenas a sexta declaração Vintage do século XXI, fecha um período de intenso debate dentro do setor sobre se 2017 justificaria uma plena declaração, uma vez que a qualidade do elogiado 2016 elevou muito a fasquia, e pelo facto de as declarações Vintage serem muito raras".

A empresa salienta que "a primeira declaração de sempre de dois anos seguidos pela família Symington é um momento marcante na sua longa história e resulta de dois anos sucessivos muito diferentes", mas que tiveram como traço comum uma "elevadíssima qualidade para o vinho do Porto".

Os vinhos de 2017 são o produto de "um ciclo da vinha adiantado que culminou na vindima mais precoce" dos 137 anos desta família de origem britânica produtora e proprietária de "26 quintas" na Região Demarcada do Douro com mais de mil hectares plantados com vinha.

O ano de 2017 distinguiu-se por ter sido "bastante mais quente e seco do que o normal" e daí resultaram "bagos compactos em excelentes condições, com produções entre as mais baixas deste século".

Os vinhos desse ano caracterizam-se pela sua "intensidade, concentração e estrutura extraordinárias", assim como pelos seus "aromas e frescura notáveis".

Os Symington adiantam que irão brevemente colocar no mercado quantidades muito limitadas das marcas Graham's, Dow's, Warre's e Quinta do Vesúvio.

"Dadas as produções muito baixas, o Porto Vintage 2017 é, em quantidade, a mais 'pequena' declaração Symington do século XXI, com os volumes 'en primeur' [vinhos novos e por engarrafar] cerca de um terço abaixo dos de 2016", refere ainda esta casa duriense.

A família adianta que apresentará os seus Portos Vintage 2017 primeiro em Portugal, na quinta-feira, e depois no Reino Unido e nos Estados Unidos da América, em maio.

Charles Symington, enólogo principal da Symington Family Estates, mostrou-se impressionado com os vinhos de 2017: "Nos meus 25 anos como enólogo na nossa empresa familiar, nunca vi um ano como este. As produções foram muito baixas, mas a intensidade, concentração e estrutura foram de cortar a respiração".