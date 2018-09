TAP inverte estratégia e volta a apostar no Porto

Erika Nunes Hoje às 00:36 Facebook

A TAP vai lançar novos destinos e reforçar rotas existentes no Aeroporto do Porto, a partir do verão do próximo ano, relançando uma das ligações que cancelou, em 2016 - Bruxelas.

No próximo mês, serão ainda alterados os horários da ponte aérea entre Porto e Lisboa, com o reforço de mais uma aeronave, para colmatar o grave problema de pontualidade assumido pela empresa.

