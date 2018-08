TAP levou bebés do continente à Madeira para homenagear as mães

Célia Soares 07 Maio 2018 às 17:29 Facebook

Twitter

Dez bebés portugueses celebraram, esta segunda-feira, o seu primeiro aniversário na ilha da Madeira. A iniciativa "Abraçar Portugal Bebé TAP 2017" começou no ano passado, quando a TAP premiou, no Dia da Mãe, as mulheres que tiveram o primeiro bebé do dia em cada distrito do país. Às mães e aos bebés foi oferecida uma viagem de dois dias à Madeira, com tudo incluído.

Mas as mães não foram sozinhas. A iniciativa juntou famílias inteiras em varias atividades. Domingo, no Pestana Royal Hotel, no Funchal, os bebés participaram numa aula de ioga. E esta segunda-feira, depois de um passeio pelo Funchal e de uma visita ao Mercado dos Lavradores, cantaram-se os parabéns aos protagonistas da viagem, que comemoram hoje o primeiro aniversário.

No Armazém do Mercado, os bebés tiveram direito a um diploma de batismo de voo e os pais participaram numa iniciativa de "coook experience", em que aprenderam a fazer a típica poncha da Madeira.

"A TAP quis homenagear as mães portuguesas que, apesar de tudo, têm a coragem de ter filhos e contribuir para o crescimento do país", afirmou André Serpa Soares, da direção de comunicação da TAP.

Para Roberto Santa Clara, diretor-executivo da Associação de Promoção da Madeira, esta viagem é "uma combinação feliz que está a semear para o futuro". O objetivo é que, daqui a uns anos, "quando os bebés forem mais crescidos, todos regressem à Madeira", disse, acrescentando que a iniciativa é, também, "uma homenagem às mães portuguesas".