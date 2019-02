TAP reforça voo direto entre Porto e S. Paulo

Erika Nunes Hoje às 17:55 Facebook

A partir de junho, aviões passam a fazer três ligações semanais entre as ambas as cidades, às terças, quintas e sábados.

A companhia aérea TAP vai aumentar o número de ligações semanais entre o Porto e a cidade brasileira de S. Paulo, de dois para três voos semanais, naquele que é o segundo aumento de frequências em rotas do Porto este ano.

A empresa anunciou, recentemente, o aumento de ligações entre a Invicta e Nova Iorque, de dois para seis voos semanais.

Com o reforço agora anunciado, a companhia passa a operar 288 frequências semanais a partir do Porto, num total de 19 rotas para a Europa, para o Brasil e para os EUA. O investimento é possível graças à chegada das novas aeronaves (37 este ano e 71 até 2025).

Segundo fonte da TAP, as rotas Porto-Newark e Porto S. Paulo atingiram, no passado dia 19 de fevereiro, o mais elevado índice de satisfação do cliente (NPS) de sempre, com 61,5% e 49,2%, respetivamente. Além disso, "a TAP atingiu também, em Fevereiro, um novo recorde": conseguiu uma pontualidade de 100% durante todo o mês na rota Porto-S. Paulo.

Há poucos dias, o presidente executivo da companhia aérea, Antonoaldo Neves, revelou que, no ano passado, entraram para a TAP 1113 pessoas, das quais 565 são tripulantes de cabine e 138 pilotos. O CEO da TAP revelou, ainda, que a aposta no mercado norte-americano está a dar resultados que se aproximam dos valores historicamente bons para o Brasil.