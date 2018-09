TAP teve sexto pior registo de pontualidade em agosto

Lusa Hoje às 13:44 Facebook

A transportadora aérea TAP teve o sexto pior registo de pontualidade em agosto e a SATA Internacional o sétimo, num total de 164 companhias avaliadas, segundo a classificação divulgada, esta segunda-feira, pela empresa de estatísticas OAG.

Em julho, a TAP tinha sido a sétima pior classificada entre 156 empresas na lista da OAG, com 47,1% de chegadas a tempo e 1,7% de cancelamentos em 12.535 voos.

Em agosto, a transportadora portuguesa registou 51,4% de chegadas sem atrasos, 1,2% de cancelamentos e um total de 12.551 voos, o que se traduziu na posição 159 do "ranking". No mês passado, a SATA Internacional estava na 158.ª posição geral e a SATA em 93.º, lê-se na tabela.

A liderar o ranking estava a alemã Hahn Air, com 92% de pontualidade num registo de 27 voos, enquanto a pior classificada foi a Air Inuit (164.ª posição), do Canadá, com um registo de 43,3% chegadas sem atrasos em 1.536 voos.

Desde que assumiu a presidência executiva, em fevereiro, Antonoaldo Neves admitiu a necessidade de melhorar a pontualidade da TAP, detida em 50% pelo Estado, através da Parpública, em 45% pelo consórcio da Atlantic Gateway (de Humberto Pedrosa e David Neeleman) e em 5% pelos trabalhadores.

O grupo TAP registou um lucro de 21,2 milhões de euros no ano passado, face a prejuízos de 27,7 milhões em 2016.