TAP transportou 1,38 milhões de passageiros em setembro

A transportadora aérea portuguesa TAP registou 1,38 milhões de passageiros em setembro, mais 220 mil do que no mesmo mês de 2016, num total de 10,64 milhões de clientes nos primeiros nove meses do ano.

Segundo a TAP, neste que foi "o melhor mês de setembro" da história da transportadora, a taxa de ocupação dos voos da companhia aérea nacional atingiu os 86,8%, mais 1,4 pontos percentuais do que em setembro do ano passado.

A TAP assinala que o maior crescimento absoluto no número de passageiro verificou-se, "mais uma vez, nas rotas da Europa, com um aumento de 147 mil passageiros", um acréscimo de 21,1% face ao mesmo mês de 2016.

Entre janeiro e setembro, a TAP transportou mais dois milhões de clientes face a 2016

No que toca à ocupação dos voos, a transportadora aérea destaca as rotas do Brasil, com 92,3% dos voos preenchidos, o que representa um "fortíssimo crescimento" de 5,5 pontos percentuais relativamente a setembro do ano passado.

Entre janeiro e setembro, a TAP transportou 10,64 milhões de passageiros, mais 23,6% do que no mesmo período homólogo e o equivalente a mais dois milhões de clientes.

Destes, 1,1 milhões de passageiros dizem respeito às rotas da Europa, excluindo Portugal continental e ilhas.

Falando em recordes, a TAP aponta que, num só dia - a 15 de setembro - registou 50273 passageiros.

A empresa salienta ainda que as parcerias estabelecidas com a JetBlue e a United Airlines e com a Azul e a Gol têm "contribuído fortemente para o número de passageiros captados [...] nos mercados norte-americano e brasileiro, respetivamente".

Traduzindo isso em números, falou em 35 mil passageiros captados para os voos da TAP através da JetBlue e de 15 mil passageiros pela United Airlines entre janeiro e julho deste ano.

No mesmo período, os acordos de cooperação com a Azul e com a Gol permitiram angariar, respetivamente, cerca de 65 mil passageiros e 47 mil passageiros no Brasil.