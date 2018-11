Tenha cuidado. Estes cupões do Continente são falsos

Hoje às 11:54 Facebook

Twitter

Nos últimos dias, circularam várias SMS com um alegados descontos da cadeia de supermercados Continente.

Num comunicado, o Continente esclarece que "a mensagem é fraudulenta, porque, para além de utilizar indevida e ilegalmente o nome da marca Continente, procura recolher dados pessoais de cidadãos com a promessa de um prémio inexistente". Trata-se, assim, de uma atividade denominada de phishing.

"O Continente confirma que não houve acesso indevido aos dados dos seus clientes, estando as bases de dados da marca totalmente seguras", esclarece a empresa.

Segundo a mesma nota, já terão sido desenvolvidos contactos com o objetivo de encontrar "as fontes destas iniciativas maliciosas". "A área de suporte técnico do Continente acredita ter já identificado a maioria dos sites piratas identificados nesta ação, tendo conseguido que fossem desligados", pode ler-se.

A empresa aconselha, também, os seus clientes a não abrirem os conteúdos enviados pelas mensagens.