Tesla Model 3 já pode ser visto em Gaia

A Tesla está a mostrar, na sua loja em Gaia, o muito esperado Model 3 (M3), que, estando um patamar abaixo do S em termos de preço, é a gama mais acessível do fabricante norte-americano, apesar de os dois primeiros modelos a chegar à Europa serem os mais caros.

As primeiras unidades, que chegarão em fevereiro, destinam-se aos compradores que primeiro reservaram o carro e que poderão configurá-lo até ao final deste ano. O depósito de mil euros, reembolsável em caso de desistência, permite esperar pelas versões mais acessíveis que ainda não começaram a ser produzidas nos EUA, país onde terão um preço base de 35 mil euros.

O exemplar exposto no El Corte Inglés, onde a marca tem a sua loja, poderá ser visto até ao final deste mês, havendo a possibilidade de se manter em exposição durante janeiro.

Além das dimensões inferiores às do S, e de uma estética que o torna reconhecível como um Tesla, o M3 distingue-se por uma frente sem grelha, uma vez que não necessita de refrigeração, novos puxadores das portas, mantendo as duas bagageiras (frontal e traseira) de muito bom nível. O interior ainda é mais depurado do que o seu irmão maior, destacando-se a ausência de botões físicos, pois mesmo os retrovisores elétricos ou o volante são reguláveis através do característico "tablet" da Tesla, que tem aqui 15 polegadas e está montado horizontalmente ao centro do tablier, com um interface mais simples.

Desapareceu o painel de instrumentos digital em frente ao condutor, bem como os ventiladores, aqui dispostos horizontalmente e praticamente invisíveis, sendo a orientação do ar comandada no "tablet".

As alavancas das velocidades e dos piscas e limpa para-brisas (que são, pela primeira vez, de fabrico próprio e não compradas à Mercedes), bem como os botões de abertura das portas e dos vidros e as teclas no volante, são os únicos comandos físicos do M3.

O Model 3 acolhe muito bem quatro passageiros (o quinto é um pouco sacrificado ao nível dos ombros) e dispõe de mais locais de arrumação que o S, destacando-se as bolsas nas portas e o espaço de arrumação sob o apoio central de braços.

As primeiras versões a chegar serão as mais caras. A Long Range Battery AWD -tração total, com uma autonomia que chega aos 544km - está disponível desde 60.200 euros e a Performance desde 71.300 euros. Em relação às cores, o Model 3 tem cinco opções diferentes e o preto sólido está incluído como standard. As cores metálicas, Midnight Silver e Deep Blue, estão disponíveis por 1.600 euros. O Multi Coat Red por 2.700 euros e o Pearl White custa 2.200 euros.

O M3 incorpora o mesmo hardware do Autopilot que o resto da gama Tesla. Com a opção Enhanced Autopilot (Piloto Automático melhorado) por 5.400 euros, o 3 ajustará a velocidade às condições do trânsito, manter-se-á na faixa, estacionará automaticamente num lugar de estacionamento e incorporará a opção Summon, que permite tirar ou meter o veículo de espaços apertados.