As Experiências de Mobilidade levaram este sábado à Central Tejo os curiosos das tecnologias, automobilistas à procura de saber mais sobre carros elétricos, e famílias em busca de experiências divertidas e pedagógicas.

O test-drive de veículos, a condução virtual pelo Autódromo do Estoril de um Fórmula 1 e a pista de trotinetes foram as atrações mais populares. Este domingo ainda seá possível fazer estas experiências iniciativa no âmbito do Warm Up do Lisbon Mobi Summit.