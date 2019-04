Têxteis do Ave esmagadas por escalada dos preços de tratamento de águas

Delfim Machado Hoje às 13:07 Facebook

Em cinco anos, tarifa da Águas do Norte subiu 16%, sempre acima da inflação. Autarcas empresários, e associações vão reunir com Governo.

Os empresários do setor têxtil no Vale do Ave chegaram ao limite e não toleram mais aumentos do preço do tratamento de águas residuais impostos pela Águas do Norte, tutelada pelo Ministério do Ambiente. A escalada do preço acontece desde 2014 e, apesar de muitas empresas terem investido milhões para reduzirem os caudais de água a tratar para assim baixarem a fatura, o aumento da tarifa anulou os ganhos que podiam ter.

Entre 2014 e 2019, o preço por metro cúbico de água residual a tratar subiu de 56 cêntimos para 64 cêntimos, onerando em centenas de milhares de euros as grandes empresas do Ave. "É inadmissível que o nosso esforço permanente de redução de custos, para nos mantermos competitivos, esteja a ser sabotado desta maneira", disse Joaquim Almeida, da JF Almeida. O CEO da têxtil que emprega 600 trabalhadores é um de muitos empresários revoltados com a constante subida dos preços, que este ano foi de 4,1%, cinco vezes mais que a taxa de inflação prevista.