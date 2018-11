Toyota chama um milhão de carros à oficina para reparar problema de airbag

Hoje às 20:42 Facebook

A Toyota vai chamar à revisão mais de um milhão de automóveis em todo o mundo devido a um problema nos "airbags" que podem inflar sem haver um choque ou não funcionar em caso de acidente.

Nos Estados Unidos a chamada à revisão abrange 17000 automóveis, do modelo Scion xA, fabricados entre 2004 e 2006. No Japão, Europa e resto do mundo os modelos afetados são o Isis, Avensis, Avensis Wagon, Allex, ist, Wish, Corolla, Corolla Spacio, Corolla Verso, Corolla Fielder, Corolla Runx e Sienta.

Os veículos foram construídos entre junho de 2002 e junho de 2015.

A Toyota disse que os circuitos podiam danificar as ligações, desativando os 'airbags' e os pré-tensores dos cintos de segurança ou fazer com que esses sistemas fossem acionados inadvertidamente.

Os concessionários substituirão a unidade de controlo do 'airbag' e os proprietários serão notificados em dezembro.

A Toyota não esclareceu se o problema já provocou acidentes ou ferimentos.