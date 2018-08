Trabalhadores da Soflusa em greve a 12 de junho

19 Maio 2018 às 23:50 Facebook

Os trabalhadores da Soflusa, empresa de transporte fluvial que liga Barreiro e Lisboa, vão estar em greve a 12 de junho, reivindicando desenvolvimentos na revisão do Acordo de Empresa.

"Os trabalhadores da Soflusa aprovaram nos plenários ontem [sexta-feira] realizados realizar uma greve no próximo dia 12 de junho. Os trabalhadores reivindicam que haja o desenvolvimento do processo de negociação da revisão do AE, com a concretização dos compromissos anteriormente assumidos e que haja o aumento dos salários na empresa", refere a FECTRANS num comunicado divulgado este sábado.

Segundo aquela federação, a greve dos trabalhadores marítimos inicia-se "ao primeiro turno do dia 12 e fim no último turno da noite, que acontece já na manhã de dia 13", dos trabalhadores comerciais decorre entre as 8 horas de dia 12 e as 8 horas de dia 13, e a dos restantes trabalhadores acontece durante "todo o dia 12 de junho".

A Soflusa faz a ligação entre o Barreiro e Lisboa, enquanto a Transtejo é a empresa responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão à capital, pertencendo ambas ao grupo Transtejo.

Na quinta-feira, os trabalhadores da Transtejo decidiram, em plenário, realizar uma greve às horas extraordinárias, com efeitos imediatos, e a interrupção, de três horas por turno, ao serviço prestado nos dias 11 e 12 de junho.