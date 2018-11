Trabalhadores de supermercado de Gondomar protestam contra mudança de horário

Hoje às 13:00 Facebook

Um grupo de trabalhadores do Pingo Doce manifestou-se, esta terça-feira, junto à loja de Gondomar em protesto contra a alteração de horário de forma unilateral

"Da noite para o dia [a responsável da loja] alterou o horário sem comunicar aos trabalhadores e pô-los a sair às 10:00 [da noite]. Temos colegas que moram longe e que não têm transporte, não houve um diálogo com as trabalhadoras", disse Cristina Ferreira, do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP).

Esta loja tem um funcionamento até as 21 horas, mas "organiza os horários de trabalho, não de forma a coincidir com o horário de funcionamento da loja, mas de modo a obrigar os trabalhadores a manter-se a trabalhar até às 22 horas", acrescentou.

"Estamos aqui para denunciar o comportamento da gerente de loja que não tem em conta a vida profissional com a vida familiar dos trabalhadores, obrigando-os a ficar a trabalhar além do horário de encerramento da loja, numa clara violação do regulamento de funcionamento das lojas de comércio em vigor", sublinhou Cristina Ferreira.

Contactada pela Lusa, fonte da Jerónimo Martins, que detém os supermercados Pingo Doce, confirmou que houve uma alteração no horário, ou seja, o turno que saía às 21.30 passou a sair às 22 horas, ajustando o horário de entrada.

A antecedência com que o ajuste foi comunicado "foi de 30 dias, que é o que está previsto na lei e foi, inclusivamente, afixado na loja", afirmou, esclarecendo que "esta mudança se deveu a uma necessidade de melhoria de funcionamento" do supermercado.