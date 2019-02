Transportes públicos recuperam 42 milhões de clientes desde 2015

Carla Sofia Luz Hoje às 14:59 Facebook

Os transportes urbanos do Estado conquistaram mais 42 milhões de clientes desde 2015, mas ainda não recuperaram da perda de passageiros que coincidiu com o período de intervenção da troika.

Entre 2010 e 2014, as cinco operadoras perderam 110 milhões de validações, com reflexo negativo nas receitas. Desde então, a procura do transporte público nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa cresce ano após ano, mas as empresas ainda só conseguiram reaver menos de metade dos clientes perdidos.

O programa de apoio à redução tarifária, lançado este ano pelo Governo após o desafio das duas áreas metropolitanas que querem implementar o passe único a 30 e a 40 euros nas respetivas regiões, tem a ambição de trazer mais 10% de utilizadores ao transporte público no próximo ano. Caberá ao Instituto da Mobilidade e do Transportes fazer a avaliação do primeiro ano daquele programa até 30 de abril do próximo ano, incluindo os ganhos na procura dos transportes.