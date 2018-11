Três vinhos da região demarcada do Douro em "top" 100 internacional

Hoje às 12:05 Facebook

A região demarcada do Douro foi distinguida com a inclusão de três dos seus vinhos no top 100 de 2018 da revista especializada norte-americana Wine Spectator.

Em causa estão o Warre Vintage Port (14.ª posição), o Taylor Fladgate Vintage Port (23.ª) e o Papa Figos Branco 2016 (72ª).

No caso do Papa Figos Branco, trata-se do "único vinho tranquilo português" a figurar nesta seleção elaborada com base em todos os que foram provados ao longo do ano pelos editores da revista, indicou a produtora Casa Ferreirinha, do grupo Sogrape.

Os 100 vinhos são selecionadao de acordo com critérios como a qualidade, valor, disponibilidade e entusiasmo que despertam.

"Este é um momento de grande satisfação, porque vemos reconhecido o trabalho de longos anos de uma equipa empenhada e determinada em levar a Casa Ferreirinha e os vinhos do Douro mais longe", comentou o enólogo da Casa Ferrinha, Luís Sottomayor.