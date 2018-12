Treze vinhos portugueses ganham prémios internacionais

JN Hoje às 18:24 Facebook

A edição de 2019 do International Wine Challenge galardoou 13 vinhos portugueses da garrafeira do Continente, naquele que é o concurso internacional mais influente do setor a nível mundial.

O vinho "Coutada Velha Signature Tinto Regional Alentejano, 2017", produzido pelo Monte da Ravasqueira a partir das castas Aragonês, Trincadeira e Cabernet Sauvignon, conquistou a medalha de ouro, tendo sido um dos dois únicos tintos portugueses galardoados com esta distinção.

Com a medalha de prata foram distinguidos os vinhos "Albenaz Jardim Secreto Alvarinho Premium Branco DOC Vinho Verde, 2017", o "Contemporal Tinto Regional Península de Setúbal, 2016" e o "Contemporal Moscatel Roxo de Setúbal, 2011", sendo também excelentes exemplos do que de melhor se produz nessas regiões.

Com medalha de Bronze foram destacados os vinhos "Guarda Rios Gold Edition Tinto Regional Alentejano, 2017", "Cancellus Premium Branco DOC Douro, 2017", "Colete Velho Premium Tinto Regional Tejo, 2017", "Sobreiro de Pegões Premium Branco Regional Península de Setúbal, 2017" e "Rovisco Pais Premium Tinto, Regional Península de Setúbal 2017". Finalmente, o "Guarda Rios tinto Regional Alentejano, 2017", o "Vinha da Coutada Velha Tinto Regional Alentejano, 2017" e o "Valdeus Tinto Regional Lisboa, 2017" foram galardoados com a medalha Commended.

O Concurso International Wine Challenge acontece há 36 anos, em Londres, e avaliada vinhos de todo o Mundo, provados por um conjunto de juízes especialistas em diferentes áreas. A edição deste ano decorreu no dia 29 de novembro passado.