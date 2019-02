Tripulante de cabine quer ser profissão de desgaste rápido

Erika Nunes Hoje às 12:32 Facebook

Sindicato português vai entregar esta sexta-feira uma petição para que a profissão dos tripulantes de cabine seja reconhecida como trabalho de desgaste rápido.

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) vai entregar esta sexta-feira, uma petição que reivindica o reconhecimento da profissão de tripulante de cabine como sendo de desgaste rápido.

O SNPVAC recolheu mais de 13 mil assinaturas na petição, iniciada no passado dia 4 de fevereiro, que defende que comissários, assistentes de bordo, chefes de cabine e supervisores de cabine, quando em atividade a bordo dos aviões, sofrem um desgaste penalizante e estão expostos a riscos idênticos aos de outras profissões já consagradas com o estatuto de desgaste rápido. Estes profissionais lidam com horários disruptivos consecutivos, distúrbios de sono, exposição a radiação cósmica e contaminação do ar da cabine devido à presença de organofosfatos.

A atribuição do estatuto de desgaste rápido à profissão permitiria reduzir em sete anos o acesso à idade da reforma para estes profissionais, sem qualquer penalização, permitindo ainda a reforma imediata sem penalização e por opção pessoal àqueles que, atualmente, contam com 35 anos de serviço enquanto tripulantes de cabine.

A vice-presidente da Assembleia da República, Teresa Caeiro, irá receber os representantes do sindicato às 15,30 horas.