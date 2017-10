Trump "cai" na lista dos norte-americanos mais ricos

Hoje às 17:14 Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu quase uma centena de posições na lista dos norte-americanos mais ricos, anualmente publicada pela revista "Forbes", que lhe atribui uma fortuna de 1,3 mil milhões de dólares.

Como habitualmente nos últimos anos, a lista deste ano é encabeçada pelo cofundador da Microsoft, Bill Gates, com ativos valorizados em 89 mil milhões de dólares, mas Trump baixou do 156º posto do ano passado para o 248º lugar.

No artigo citado pela agência de notícias espanhola Efe, a "Forbes" lembra que quando Trump chegou à Casa Branca, a 20 de janeiro deste ano, tornou-se no primeiro chefe de Estado dos Estados Unidos a ter uma fortuna superior a mil milhões de dólares.

Com 71 anos, Trump viu o valor dos seus ativos reduzido em 600 milhões de dólares desde a última contabilização, entre outras razões pela desvalorização do mercado imobiliário em Nova Iorque.

Trump está na lista dos 400 norte-americanos mais ricos desde 1982.

O "ranking" mais importante que difunde esta revista, o das personalidades mais ricas de todo o mundo, é normalmente publicado em março de cada ano.