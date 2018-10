Tudo o que há para saber sobre a situação na Ryanair

Erika Nunes Hoje às 19:03 Facebook

Greves, protestos, confusões em voos e até fotos encenadas. Não têm faltado notícias sobre a Ryanair, a companhia aérea low cost nascida na Irlanda. Respondemos-lhe aqui a algumas dúvidas que se têm levantado sobre a esituação atual da empresa.

A Ryanair está com dificuldades financeiras?

Não, a Ryanair não está com dificuldades financeiras e as notícias mais recentes apenas dizem respeito à perspetiva de um lucro menor do que o antecipado para este ano fiscal. De uma previsão de 1,4 mil milhões de euros, a empresa baixou para entre 1,1 e 1,2 mil milhões de euros.

Até ao final de setembro, os lucros da companhia aérea irlandesa diminuíram 7%, de 1,29 mil milhões de euros (no período homólogo do ano passado) para 1,2 mil milhões de euros. Este é o resultado de um verão de greves, cancelamentos de reservas, descida de 3% nas tarifas (46€) e aumento de 22% nos custos com combustíveis, de 33% nos salários (485 milhões de euros) e de 15% em marketing e indemnizações devido aos voos cancelados (256,8 milhões de euros).

Mas, no mesmo período, o tráfego de passageiros cresceu 6% para 76,6 milhões de passageiros, as receitas complementares (reservas de lugares, raspadinhas, lugares prioritários, etc) subiram 27% para 1,3 mil milhões de euros e as vendas aumentaram 8% para 4,79 mil milhões de euros.

Porque é que tem havido tantas greves na empresa?

Michael O'Leary, o CEO da Ryanair há 22 anos, é conhecido por ter dito, em tempos, que o inferno iria congelar antes que ele negociasse com algum sindicato. Ao cabo de décadas de teimosia e anos depois de, em 2012, os pilotos terem fundado um sindicato da Ryanair (até hoje incapazes de negociar um contrato coletivo), em dezembro do ano passado a companhia acabou por anunciar que iria reconhecer os sindicatos de pilotos. Dois meses antes, os pilotos da Irlanda, de Itália e de Portugal tinham-se mobilizado para a primeira greve de sempre na companhia, que poderia estender-se até ao natal. Mas o problema não ficou resolvido e as greves repetiram-se já este ano, em agosto (Alemanha, Suécia, Irlanda, Béligca e Holanda).

Logo a seguir aos pilotos, os tripulantes de cabine começaram a organizar-se para exigir à Ryanair o cumprimento da lei de cada país onde possui bases, ao invés de aplicar a lei irlandesa, mais favorável à empresa, a quem vive e trabalha noutros países. Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, Holanda e Alemanha fizeram greve em julho e em setembro.

A Comissão Europeia instruiu a companhia a cumprir a lei de cada país onde possui bases e a Ryanair propôs fazê-lo de forma faseada, até 2020. Os tripulantes de cabine não aceitam esperar e pode haver mais greves.

Há algum acordo feito com os pilotos portugueses?

Ainda não há um contrato coletivo de trabalho para os pilotos portugueses (ou de qualquer outra nacionalidade) na Ryanair. O que há é um acordo para a negociação de um contrato coletivo de trabalho, que define um prazo até 31 de janeiro para entrar em vigor, não só em Portugal, como também em Espanha, no Reino Unido e em Itália.

Até setembro deste ano, a Ryanair regista um aumento de 33% nos custos com salários para 485 milhões de euros, atribuindo parte desse custo ao aumento de 20% dos salários dos pilotos, a mais 8% de horas de voo, ao recrutamento de novos engenheiros e formação de pilotos e tripulantes de cabine, além de um aumento de 3% ao restante pessoal administrativo, em abril de 2018.

Afinal como ficou o caso dos funcionários da Ryanair que encenaram uma foto em que supostamente denunciavam a falta de condições de trabalho em Málaga?

A fotografia foi encenada, como revelaram as imagens das câmaras de vigilância a que a Ryanair recorreu, porém as condições de descanso para os tripulantes de cabine em Málaga eram reais. Ou seja, os tripulantes deitaram-se no chão para tirar a fotografia, mas aquele foi realmente o local indicado para passarem a noite depois de quatro voos com destino ao Porto terem sido desviados para aquele aeroporto espanhol, devido ao mau tempo.

Poucos dias depois de a fotografia ter sido publicada nas redes sociais e na imprensa, a Ryanair recorreu às imagens de videovigilância para alegar que a fotografia foi encenada e chamar "farsante" ao dirigente sindical português. Os tripulantes envolvidos foram chamados à sede da Ryanair, em Dublin, para serem alvo de procedimento disciplinar. O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil disse que reserva o direito de proceder às devidas diligências para punir a empresa pela violação do regulamento de proteção de dados, ao divulgar um vídeo em ambiente fechado, bem como pelas injúrias ao dirigente sindical.

Que peso tem a Ryanair no volume de passageiros do aeroporto do Porto?

Os números mais recentes da Autoridade Nacional de Aviação Civil, relativos ao último trimestre do ano passado, revelam que a Ryanair transportou 38% dos passageiros que passaram pelo aeroporto do Porto. Isso equivaleu a 972189 passageiros, só entre outubro e dezembro. Na soma dos relatórios trimestrais da mesma fonte, a Ryanair surge com mais de quatro milhões de passageiros transportados de e para o Porto - pouco mais de 37%.

No próximo verão, cuja operação foi apresentada há dias, o Porto é o aeroporto português com maior reforço de operação por parte da companhia "low cost", com um total de 57 rotas e o objetivo de atingir 4,2 milhões de passageiros transportados.

Lisboa surge em segundo lugar em número de passageiros previstos para 2019, com 3,4 milhões, em 29 rotas. Faro terá mais rotas (36), mas o número de passageiros deverá rondar os 2,7 milhões. Nas ilhas, Ponta Delgada terá cinco rotas e 400 mil passageiros e a Terceira, com duas rotas, deverá atingir 103 mil passageiros.

Há algum risco de a Ryanair deixar de ter uma base no Porto?

No ano passado, os mais de quatro milhões de passageiros transportados de e para o Porto representaram pouco mais de 3% do total de passageiros da Ryanair (130,3 milhões). Contudo, sendo o Porto a base mais antiga e mais bem sucedida, em Portugal, onde a Ryanair é líder em número de passageiros transportados, será improvável que a companhia "low cost" abandone operações por qualquer motivo.

Questionado sobre essa possibilidade, Francisco Pita, diretor de marketing da ANA - Aeroportos de Portugal, respondeu que "Portugal tem uma procura sustentada que justifica a operação a qualquer companhia. Estamos numa boa fase a nível de procura, quer a nível interno, quer externo". Para a Vinci, a gestora de aeroportos multinacional que adquiriu a concessão dos aeroportos portugueses, os números têm sido os melhores: nos primeiros nove meses deste ano, o tráfego de passageiros aumentou 7% para quase 43 milhões.

Em Portugal, a Ryanair opera atualmente 129 rotas. Para o próximo ano, prevê transportar onze milhões de passageiros em Portugal.

Como é que o Brexit pode afetar a Ryanair no próximo ano?

O Brexit é de facto um risco para as companhias aéreas europeias que, sem um acordo que integre o espaço do Reino Unido na área comum europeia de aviação (ECAA, em inglês), as aeronaves não poderão aterrar naquele país.

Os responsáveis da Ryanair esperavam que houvesse um acordo de transição até outubro, o que não sucedeu, dado que já estão a ser lançadas vendas para o verão do próximo ano sem saber quais as perspetivas. A companhia optou por lançar os horários como habitual, sendo certo que todos os voos de e para o Reino Unido poderão ser cancelados de uma só ve, caso não haja acordo.

A autoridade de aviação civil britânica também já insistiu junto do governo para que sejam feitos planos que assegurem que os aviões britânicos poderão levantar voo a partir de março. Porém, ainda não há solução à vista e a União Europeia já preparou um documento de 15 páginas com instruções de preparação para um cenário de Brexit sem acordos que regulam várias indústrias, além da aviação.

Além da questão aeronáutica, a Ryanair é cotada em bolsa e possui uma grande quantidade de acionistas britânicos, mas não pode arriscar ser considerada uma companhia não-europeia (o que a impediria, também, de levantar voo ou aterrar em países da UE). Para eliminar esse risco, em caso de Brexit sem acordos, os acionistas britânicos perderão o direito de voto e só poderão vender ações a compradores europeus. Há um ano, cada ação da Ryanair valia 105€, mais 23€ do que a cotação da última semana (82€).