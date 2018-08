06 Maio 2018 às 02:04 Facebook

Ainda estamos no início de maio e o hotel mais luxuoso do Douro, o Six Senses Douro Valley, está cheio que nem um ovo.

Há 57 quartos lotados com clientes de várias nacionalidades a um preço médio de 700 euros por noite. "E ainda há espaço para mais unidades como esta no Douro", realça o diretor Nicholas Yarnell, que no texto em baixo descreve o hotel que dirige.

