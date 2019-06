Turismo do Porto e Norte quer mais 20% de turistas brasileiros na região

Hoje às 16:00 Facebook

A Associação de Turismo do Porto e Norte de Portugal (ATPN) anunciou, na quarta-feira, que pretende aumentar, até 2024, o número de turistas oriundos do Brasil na região em cerca de 20%.

A ATPN, entidade responsável pela promoção externa do Norte, está hoje no Brasil a apresentar a região que acolhe anualmente "200 mil brasileiros" de férias e um dos principais objetivos da iniciativa é "conseguir aumentar em cerca de 20% o número de turistas oriundos do Brasil", refere o diretor executivo da ATP, Rui Gonçalves, citado em nota de imprensa.

"Foram encontros de elevada importância para os objetivos a que nos propomos até 2024 e que estabelecem um crescimento em cerca de 20% do número de turistas oriundos do Brasil", declarou Rui Pedro Gonçalves, referindo que o enoturismo, o Rio Douro e a natureza envolvente, bem como o turismo religioso, designadamente os Caminhos de Santiago, as aldeias históricas e a língua portuguesa são alguns dos "eixos agregadores".

A ATPN está a efetuar um périplo pelo Nordeste brasileiro e pela cidade do Rio de Janeiro a convite da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro e da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador da Baía.

O objetivo é promover e divulgar as potencialidades da região Norte junto do mercado brasileiro, o terceiro emissor de turistas para o Porto e Norte de Portugal, depois do mercado espanhol e do mercado francês, segundo dados da ATPN.

O mercado brasileiro cresceu em 2018 cerca de 8% em relação ao ano anterior e, "fora do continente europeu, o Brasil é o país que mais turistas envia para o nosso país", recordou Rui Pedro Gonçalves.

"Esta missão serviu ainda para estabelecer contacto com os canais de comunicação mais relevantes do Brasil", acrescentou.

A Associação de Turismo do Porto e Norte vai receber 6,2 milhões de euros para a promoção turística externa entre 2019-2021, que se traduz num aumento de 38% em relação ao triénio que terminou em 2018.