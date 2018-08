Turistas chineses gastaram 130 milhões de euros em Portugal em 2017

18 Maio 2018 às 08:08 Facebook

Twitter

Os turistas chineses gastaram 130 milhões de euros em Portugal, no ano passado, um crescimento homólogo de 40%, que está a despertar a atenção dos retalhistas portugueses.

"É um número bastante apreciável e que contribui para a nossa balança de pagamentos de forma muito positiva", disse à agência Lusa Luís Filipe Silva, vogal do conselho diretivo do Turismo de Portugal.

"O turista chinês, para além da cultura, património e gastronomia, valoriza bastante a experiência do 'shopping'", notou.

Filipe Silva falava à margem da feira de turismo ITB China, que terminou, esta sexta-feira, em Xangai, a "capital" económica da China, e contou com quase 20 participantes de Portugal, incluindo do Freeport, cujos centros comerciais em Lisboa e Vila do Conde reúnem dezenas de marcas de luxo.

"É um mercado que estamos muito apostados em conquistar", afirmou José Igreja, responsável pela promoção externa de turismo para o Freeport. "Os chineses são dos turistas com mais apetências para compras", observou.

No caso do Freeport Lisboa Fashion Outlet, os chineses são já os terceiros maiores clientes, a seguir aos brasileiros e aos angolanos, levando a organização a adaptar-se para dar resposta.

"Temos atualmente funcionários que falam chinês e fomos os primeiros a disponibilizar pagamentos através do Unionpay [empresa chinesa líder em sistemas de pagamentos eletrónicos]", explicou Igreja.

Em 2017, o número de chineses que visitaram Portugal cresceu 40,7%, para 256735, segundo dados das autoridades portuguesas, que atribuem o aumento à abertura da ligação aérea direta entre a China e Portugal.

Nos primeiros seis meses desde a inauguração do voo, em 26 de julho passado, a taxa de ocupação foi superior a 80%, segundo fonte da companhia aérea chinesa Capital Airlines, responsável pela ligação aérea.

"É excecional", comentou Filipe Silva. "O objetivo da companhia agora é aumentar a frequência do voo", disse.

O voo tem atualmente três frequências por semana, entre a cidade de Hangzhou, na costa leste da China, e Lisboa, com paragem em Pequim.

A China é já o maior emissor mundial de turistas e, segundo dados do Governo chinês, 129 milhões de chineses viajaram para o estrangeiro em 2017, mais 5,7% do que no ano anterior.

A China é o país mais populoso do mundo, com cerca de 1400 milhões de habitantes.

A Capital Airlines é uma das subsidiárias do grupo chinês HNA, acionista indireto da TAP, através do consórcio Atlantic Gateway e da companhia brasileira Azul.