Veja em direto o debate sobre a água na agricultura portuguesa

Com o objetivo de promover conferências sobre sustentabilidade rural e desertificação do Interior (regiões) em diversos locais do País, o Banco Santander, em parceria com o Global Media Group dão hoje destaque à temática do regadio e à importância do seu futuro.



Com presença de José Leite Maia, administrador do Santander e de nomes como José Núncio, presidente da Federação Nacional de Regantes de Portugal, Mário Samora, diretor do Serviço de Hidráulica da TPF, Consultores de Engenharia e Arquitetura, Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP, Francisco Gomes da Silva, da AgroGes; Carlos Santos Lima, diretor no Santander e tendo por moderador o jornalista António Perez Metelo.



Pode assistir aqui em streaming ao debate e conhecer melhor o que pensam os players de mercado na área.