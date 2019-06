Vendas de veículos automóveis caem 3,6% de janeiro a maio

Hoje às 20:00 Facebook

Twitter

Partilhar

As vendas de automóveis caíram 3,6%, entre janeiro e maio, face ao período homólogo de 2018, para um total de 120.945 veículos matriculados, segundo a Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (Anecra).

Nas contas da Anecra o segmento de ligeiros de passageiros registou um recuo de 4,7% nas vendas, o que corresponde a menos 5054 veículos matriculados.

Na categoria de pesados houve um crescimento de 13,9% nos veículos matriculados, enquanto nos comerciais ligeiros foi contabilizada uma subida de 1,7%.

A associação analisou ainda o mês de maio e concluiu que as vendas no mercado total caíram 3%, face ao mesmo período de 2018, sendo que foram matriculados 26.659 veículos.

Apesar da diminuição, a Anecra salienta que maio de 2019 foi o melhor desde 2003 até 2016.

No que se refere às marcas mais vendidas tanto nos primeiros cinco meses como em maio, a mesma entidade sublinha que a Renault, com 4.012 unidades vendidas, continua a ser líder de mercado com mais veículos matriculados.

A Peugeot, Citroën, Mercedes-Benz e Fiat integram o grupo das cinco das marcas que matricularam mais veículos. As cinco fabricantes representam 45% das preferências dos consumidores portugueses.

No campeonato dos carros de luxo, a Porsche vendeu mais 111 veículos nos primeiros cinco meses do ano face ao período homólogo de 2018, o que significa um crescimento de 113,3%.

No segmento de ligeiros de passageiros elétricos, em maio, as vendas ascenderam a 468 veículos, mais 27,5%.

Desde o início do ano já foram vendidas 3.029 unidades, o que traduz um aumento de 95,3% face aos primeiros cinco meses de 2018.

No acumulado do ano, a Nissan continua a liderar este segmento, com 923 veículos vendidos, seguida da Tesla com 711 unidades.