Hoje às 19:05 Facebook

Twitter

O aeroporto acaba por ser uma autêntica cidade. Para Thierry Ligonnière, administrador VINCI Airports e CEO da ANA Aeroportos de Portugal, partilha, por isso, muitos dos problemas urbanos. Foi criado um "think tank" para analisar o que é esperado da mobilidade e da logística nas cidades.

Foram criados três cenários para melhorar o funcionamento das cidades.

Um deles procura que a cidade tome conta das suas próprias logísticas.

Outro cenário pretende otimizar os serviços em função dos níveis de satisfação do consumidor, recorrendo a dados e à crescente digitalização para se descobrir o que o consumidor precisa.

Outro ponto procura encontrar numa cidade o seu potencial de produção, ou seja, "desenvolver a agricultura e a indústria na cidade". "Poder desenvolver e voltar à produção local", referiu Thierry Ligonnière.

"É a cidade que se reinventa para aproveitar o que tem", acrescentou, explicando que é também assim que lida com o que se passa no aeroporto.

"Para remodelar a logística urbana há iniciativas como definir horários para fazer entregas de bens ou transportar pessoas." Nesse sentido há um grande empenho entre a sociedade civil e as entidades responsáveis. "Isto acaba por favorecer a implementação de boas práticas." Com as cidades a estarem em constante mudança que "muitas vezes são invisíveis aos olhos dos passageiros".

Ver mais sobre a Lisbon Mobi Summit