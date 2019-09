Vinho do Porto de 2017 vai valer até cinco vezes mais com declaração vintage

Erika Nunes Hoje às 21:47 Facebook

Declaração foi feita este sábado, no Palácio da Bolsa, no Porto, pela Confraria do Vinho do Porto.

Gilberto Igrejas, presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), Luís Medeiros Vieira, secretário de Estado da Agricultura, e George Sandeman, chanceler da Confraria do Vinho do Porto, brindaram ao anúncio de que 2017 foi um ano vintage para o néctar.

"A declaração vintage tem um impacto direto no valor do vinho do Porto de 2017 e na imagem e prestígio que o produto continua a merecer", explicou Gilberto Igrejas, que calculou que o preço médio por garrafa daquele ano possa aumentar até "quatro ou cinco vezes" face a um ano normal.

Em 2018, as vendas de vinho do Porto valeram 360 milhões de euros. Este ano, ainda não há previsões quanto a vendas, mas "o turismo e o enoturismo continuam a contribuir para o crescimento do vinho do Porto e dos vinhos do Douro". De acordo com o presidente do IVDP, os mercados externos tradicionais continuam a ser responsáveis pelo grosso do negócio: Portugal, França e Reino Unido. Para o vinho do Porto, sublinhou Gilberto Igrejas, "o Brexit pode ser uma ameaça ou uma oportunidade para novos negócios do vinho do Porto", pelo que o IVDP acautelou os efeitos de um possível "hard Brexit" com o "registo dos DOC Douro e DOC Porto no Reino Unido".

Com as vindimas a começar (ou prestes a começar), 2019 será um ano de "aumento de 20% a 25% na produção, que, se a evolução enológica for estável, pode transformar-se também em grande qualidade".