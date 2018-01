ZEEV, uma empresa pioneira na mobilidade elétrica

PEDRO JUNCEIRO/MOTOR 24 Hoje às 00:40 Facebook

A ZEEV foi das primeiras empresas nacionais totalmente dedicadas à mobilidade elétrica, desbravando um território que agora começa a crescer com uma oferta integrada de produtos e serviços. A ligação à Tesla continua, mas não é exclusiva

Se hoje os carros elétricos são uma tendência, no início da década o cenário era bem diferente: a aposta era ténue e poucos construtores automóveis pareciam tentados a centrar atenções nesta tecnologia, mesmo que todos tivessem já muito tempo de pesquisa.

Mas foi nesse contexto que a ZEEV (Zero Emissions Energy & Vehicles) surgiu no mercado nacional, primeiro como uma marca do Grupo Bright Solar, em 2011, e, dois anos mais tarde, como marca autónoma. A juntar ao pouco conhecimento público daquela tecnologia, o ambicionado país da mobilidade elétrica, desejado pelo governo de então, dava um passo atrás devido à crise económica e financeira que travou essa aposta.

A soma desses fatores resultou num clima de desafios, à partida pouco atrativo para o estabelecimento da ZEEV, como recorda João Guerra, diretor de marketing da empresa. Mas a aposta foi sendo lentamente recompensada. "O primeiro desafio foi o do investimento. Uma vez que era um setor e um negócio completamente novos, qualquer expectativa em relação ao retorno era meramente teórico e, por este motivo também, se revelou praticamente impossível ter apoio das instituições financeiras. Era necessário fazer muito com muito pouco."

"Durante os primeiros três anos tivemos o grande desafio de divulgar, promover e dar a conhecer através da experimentação os vários veículos elétricos de duas e quatro rodas, explicando de forma clara e transparente as vantagens e limitações dos mesmos, reduzindo os anseios e receios normalmente associados aos elétricos."

João Guerra destaca esse mesmo trabalho de educação do grande público como uma das bandeiras da ZEEV ao longo dos últimos anos, ajudando a colocar na "ordem do dia os temas da mobilidade elétrica e da sustentabilidade, o que a par do crescimento do número de utilizadores de carros elétricos tem sido um motor de divulgação importante. Os novos clientes já vêm mais informados". Ainda assim, permanecem alguns desafios, como "o preço mais alto comparativamente aos veículos de combustão e uma oferta muito reduzida de modelos nos vários segmentos, havendo mesmo marcas sem oferta de elétricos".

Entre as marcas que povoam o imaginário dos entusiastas da mobilidade elétrica, a Tesla ocupa um espaço de destaque, uma vez que a ousadia dos produtos da marca de Elon Musk ajudaram a desbravar caminhos para outros fabricantes. A ZEEV começou por ser importadora da marca americana para Portugal e isso funcionou como cartão-de-visita da empresa. João Guerra admite que "a Tesla é uma empresa disruptiva e uma love brand, com imensos fãs de todas as idades. O facto de termos sido pioneiros na sua comercialização ajudou a projetar a marca ZEEV e na difusão do projeto elétrico". Mantendo-se a ligação à marca americana, há agora uma "oferta generalizada a todas as outras marcas". Para a empresa "sempre foi importante ter uma visão independente e assegurar a melhor solução para o cliente".

Formação para lidar com os novos carros é aposta

Com 184 ligeiros de passageiros vendidos ao longo dos últimos anos, a ZEEV atua também ao nível dos veículos ligeiros de mercadorias (12 unidades vendidas), quadriciclos (40), motos (35) e bicicletas (136).

Mas a companhia pretende ter um espetro global em matéria de mobilidade elétrica. "A ZEEV é uma empresa especialista na oferta de soluções e serviços que agregam energia renovável e veículos elétricos de forma integrada e esse é o elemento diferenciador", sublinha João Guerra, que destaca inovações na oferta, como sejam as soluções de carregamento inteligentes com ou sem ligação à rede mobi-e e os sistemas de produção e armazenamento de energia fotovoltaica. "É uma solução completa e integrada que visa facilitar a mudança para este novo paradigma da mobilidade."

Outra área em que a ZEEV aposta é na formação em tecnologia elétrica, com a criação de um curso de especialização com diferentes níveis que explicam e clarificam as noções essenciais de um carro elétrico e da sua tecnologia.

Quanto ao futuro, os desafios da mobilidade elétrica vão tendo respostas. "Em 2017, a rede de carregamento rápido deu um grande salto, permitindo fazer viagens em veículo elétrico de norte a sul do país. Em termos de vendas, bateram-se todos os recordes e os veículos elétricos em circulação já representam uma quota de mercado de 1,9%."

Além disso, o "lançamento de novos modelos de várias marcas automóveis já a partir de 2019 irá imprimir um ritmo muito acelerado nas vendas. Tudo isto são fortes indicadores de que o mercado está a crescer e vai acelerar".

As startups da mobilidade

O envolvimento das startups no tema da mobilidade do futuro estará em evidência na sessão plenária da Lisbon Mobi Summit, no dia 26, na sede da EDP. No evento participarão, como oradores, Eduardo Ramos, diretor da área de desenvolvimento de negócios da Brisa, Rui Adriano Brito Sousa, fundador da Movtz, e Isa Silva, da UOU Mobility. O setor das tecnologias de informação estará significativamente representado na iniciativa.

Experimentar os carros do futuro

Experimentar os veículos do futuro, elétricos e com capacidade de condução autónoma, nomeadamente do grupo Volkswagen, será uma possibilidade para quem quiser participar na experiência da mobilidade, a realizar-se no fim de semana de 27 e 28 de janeiro, na Central Tejo, em Lisboa. Para tal basta inscrever-se no site www.lisbonms.com. A iniciativa do Global Media Group conta com o apoio da EDP.

Iniciativa alargada a outros destinos

A Lisbon Mobi Summit é uma iniciativa do Global Media Group dedicada à mobilidade do futuro. Com um warm up de 26 a 28 de janeiro, a iniciativa culmina numa conferência internacional, em setembro, inovando na abordagem transversal ao tema, que inclui as cidades e o ambiente, as redes de transportes, os negócios, as tecnologias e os cidadãos. O objetivo do GMG é alargar a iniciativa a outras geografias.

