Isabel dos Santos está "preocupada" e admite problemas no pagamento de salários

Hoje às 08:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de uma série de tweets, foi a através do Instagram que Isabel dos Santos reagiu ao processo de arresto das contas e das empresas movido pela justiça angolana. Aos seguidores disse estar "preocupada" e admitiu possíveis dificuldades no pagamento aos fornecedores e colaboradores.

Foram mais de 30 minutos, num direto através da rede social Instagram, falando em diversas línguas e respondendo a várias questões relacionadas com o processo em que se viu envolvida pelo Estado angolano. Já no primeiro dia do ano, a empresária, de 46 anos, que detém importantes participações em empresas portuguesas, como a Galp, Banco Bic e Efacec, tinha reagido através do Twitter às acusações de que é alvo.

"Há muita mentira dita por quem nos deveria proteger. Às vezes somos assim pequeninos", lamentou a filha de Eduardo dos Santos, que no final de dezembro, foi surpreendida pela ordem de o arresto preventivo das suas contas bancárias pessoais, além de nove empresas nas quais detêm participações sociais.

O dinheiro tem que ser usado para trabalhar. Temos que pagar salários e fornecedores

"Estou preocupada. Há pessoas que estão comigo há muito tempo. Penso nelas. São milhares as pessoas que trabalham comigo e que estão com o coração apertado", lamentou. Questionada por um dos seguidores sobre o real impacto do arresto, a empresária disse que não "pode fazer pagamentos". "O dinheiro tem que ser usado para trabalhar. Temos que pagar salários e fornecedores", explicou.

A empresária angolana admitiu, ainda, a possibilidade de empresas poderem vir a fechar. "Há essa possibilidade sim. Estamos num momento de crise económica, e assim sendo, se as empresas não são acompanhadas muito de perto e não têm o apoio do acionista nem de quem as criou, seguramente o risco está sempre aí".

Quando confrontada se o processo seria ou não fácil de ultrapassar, Isabel dos Santos disse nada saber. "Fomos apanhados de surpresa. O fim de ano tem sido muito difícil. Em vez de ser um momento de família, tem sido um momento do trabalho", explicou, garantindo, ainda, "que o processo vai ter um impacto muito grande nas empresas e não estar próxima delas e poder acompanhar vai ser muito difícil".

Já depois de responder a dezenas de questões, deixou para o fim uma nota sobre a conversa que teve com o pai, José Eduardo dos Santos, que também está "preocupado" com a situação. Ainda assim, as palavras do antigo presidente angolano terão sido de motivação. "O que ele me disse foi: a luta continua, muita coragem", confidenciou Isabel dos Santos.

O arresto das participações de Isabel dos Santos em nove empresas angolanas poderá vir a ter consequências em Portugal. A empresária tem uma posição de peso no capital de quatro empresas nacionais. E nas empresas arrestadas existe exposição direta a companhias portuguesas.