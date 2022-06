ISP com redução de 21,8 cêntimos no gasóleo e 25,1 cêntimos na gasolina

JN/Agências Hoje às 21:11 Facebook

A redução do ISP na próxima semana será de 21,8 cêntimos no gasóleo e de 25,1 cêntimos na gasolina, o que traduz uma redução adicional de, respetivamente, 0,3 e 0,5 cêntimos.

Estes valores resultam da fixação, para o mês de junho, da taxa do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) num valor equivalente ao que resultaria da aplicação de uma taxa de IVA de 13% sobre os combustíveis - à semelhança do que foi feito no mês de maio.

Assim, "na próxima semana, o alívio global temporário da carga fiscal sobre os combustíveis totalizará 21,8 cêntimos por litro de gasóleo e 25,1 cêntimos por litro de gasolina", precisou esta sexta-feira o Ministério das Finanças em comunicado.

O ministério liderado por Fernando Medina adianta que esta evolução da carga fiscal sobre os combustíveis "representa uma redução adicional de 0,5 cêntimos no caso da gasolina e de 0,3 cêntimos no caso do gasóleo".

A mesma informação adianta que, perante os vários feriados que se avizinham, não é possível fazer uma estimativa completa dos dados de mercado, pelo que "as taxas unitárias do ISP agora fixadas vigoram por duas semanas, voltando a ser feito o reajustamento no dia 17 de junho".