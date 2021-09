IVAucher só chegou a 1% dos restaurantes e hotéis

Carla Sofia Luz Hoje às 07:09 Facebook

Apenas 1500 empresas de restauração, alojamento e cultura, de um total de 118 mil, estão registadas a uma semana da segunda fase.

Os consumidores só poderão descontar o valor amealhado durante o verão no IVAucher nos restaurantes, nos hotéis e nas lojas e espaços culturais que se inscrevam no programa. A uma semana do arranque da segunda fase que permitirá aos contribuintes recuperarem esse crédito, apenas 1500 empresas estão inscritas, o que limitará significativamente as opções dos portugueses.

A maioria das inscrições corresponde a restaurantes. Seguem-se os alojamentos e, por fim, os espaços culturais. Em 2019, de acordo com o anuário das "Empresas em Portugal" publicado este ano pelo Instituto Nacional de Estatística, o país tinha 118 031 negócios de porta aberta nos setores de alojamento e restauração. Feitas as contas, pouco mais de 1% (1,27%) se inscreveu no IVAucher, apesar do processo ser gratuito para os empresários. E, ao não se registarem, os seus clientes ficam impedidos de terem um desconto de 50% nos consumos que fizerem a partir de 1 de outubro.