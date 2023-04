Já há portugueses a comprar casas com moedas digitais

Mariana Albuquerque Hoje às 07:06, atualizado às 07:21 Facebook

Transações com moedas digitais têm quadro regulatório "bastante claro". Há muitos negócios na calha nesta fase ascendente da bitcoin.

Já há casas a serem compradas em Portugal com criptomoedas. No ano passado, foram feitas 13 escrituras de compra e venda de imóveis desta forma. Segundo o bastonário da Ordem dos Notários, Jorge Batista, a maior parte dos negócios foi na zona de Lisboa e as moedas usadas foram a bitcoin e a ethereum.

O interesse nestas transações é crescente, sobretudo numa altura de instabilidade da banca. Mas com o valor da bitcoin (moeda digital mais comum) a subir - hoje um bitcoin vale quase 28 mil euros -, há quem prefira amealhar para investir noutra altura. Ana Fernandes, da mediadora imobiliária Zome, diz que essa é a razão pela qual este ano "muitos negócios, alguns de grande dimensão, ainda não foram fechados".