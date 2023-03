Já pode preencher a declaração de IRS deste ano

JN Hoje às 17:43 Facebook

O prazo oficial para entrega do IRS de 2022 começa no sábado, dia 1 de abril, mas já é possível fazer a entrega da declaração no Portal das Finanças.

Tal como em anos anteriores, o sistema de entrega abriu algumas horas antes do prazo oficial, com o pré-preenchimento disponível.

O prazo oficial para a entrega de declaração decorre entre 1 de abril e 30 de junho. Fonte do Sindicato dos Trabalhadores das Finanças confirmou ao JN que o sistema de entrega já se encontra operacional.

O JN está a tentar obter esclarecimentos junto do Ministério das Finanças.