Já só restam lugares nos destinos mais caros se quiser viajar na Páscoa

Hermana Cruz Hoje às 09:36

Tunísia e Eurodisney entre as preferências dos portugueses que optam por passar a Páscoa no estrangeiro.

Apesar de os preços estarem a aumentar há vários meses, as viagens para o estrangeiro estão praticamente todas vendidas para a semana da Páscoa. Segundo as agências de viagens, apenas sobram lugares nos destinos mais caros. Entre as preferências dos portugueses, Tunísia (dos destinos mais económicos) surge no topo, seguido pela Eurodisney (Paris).

"Com mais oferta, oferta a começar mais cedo, com mais aviões por semana, de tudo um pouco está a acontecer", revelou o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, na BTL. "As pessoas têm feito reservas com mais antecedência, aproveitando os descontos das campanhas que têm sido antecipadas", confirma Nuno Anjos, da Viajar Tours.