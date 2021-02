Jaguar totalmente eléctrica a partir de 2025

JN/Agências Hoje às 11:59 Facebook

A Jaguar, marca de automóveis de luxo de propriedade indiana, vai produzir apenas veículos elétricos a partir de 2025 e reestruturar as suas operações que não envolvem produção de carros no Reino Unido.

"Em meados da década, a Jaguar terá renascido para emergir como uma marca de luxo puramente elétrica", revela um comunicado da Jaguar Land Rover, que pretende tornar-se uma empresa carbono zero até 2039. A JLR afirma que "irá reduzir substancialmente e racionalizar as suas infraestruturas não produtivas no Reino Unido". Não disse se isto significava cortes de postos de trabalho.

Entretanto, a JLR irá investir 2,5 mil milhões de libras (2,9 mil milhões de euros) anualmente ao abrigo do plano "Reimagine", que terá um primeiro modelo de Land Rover totalmente elétrico em 2024.

"No centro do plano Reimagine estará a eletrificação das marcas Land Rover e Jaguar em arquiteturas separadas com duas personalidades claras e únicas", diz a declaração da empresa. A Jaguar Land Rover afirma que o objectivo é atingir emissões líquidas de carbono zero em toda a sua cadeia de fornecimento, produtos e operações até 2039.

"Como parte desta ambição, a empresa está também a preparar-se para a esperada adoção de energia limpa de células de combustível, em linha com uma maturação da economia de hidrogénio.

"O desenvolvimento já está em curso com protótipos a chegar às estradas do Reino Unido nos próximos 12 meses como parte do programa de investimento a longo prazo", acrescenta a marca. A JLR é propriedade da Tata Motors, ela própria parte do conglomerado indiano Tata Group.

A Jaguar Land Rover assegurará "uma colaboração mais estreita e a partilha de conhecimentos com as empresas do Grupo Tata para melhorar a sustentabilidade e reduzir as emissões, bem como a partilha das melhores práticas em matéria de tecnologia da próxima geração, liderança no desenvolvimento de dados e software".