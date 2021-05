João Leão: "Estamos a entrar numa fase de grande viragem na Europa"

JN/Agências Hoje às 11:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, disse esta sexta-feira que a Europa vai entrar "numa fase de grande viragem" em termos económicos, à chegada às reuniões informais do Eurogrupo e Ecofin, em Lisboa.

"Estamos a entrar agora numa fase de grande viragem na Europa, e esta reunião presencial do Ecofin e do Eurogrupo desde setembro marca um momento de viragem", disse João Leão à chegada ao Centro Cultural de Belém, em Lisboa, onde decorrem as reuniões.

As reuniões informais de ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo) e da União Europeia (Ecofin) que Portugal recebe no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia arrancam esta sexta-feira no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

"Estamos a conseguir controlar a pandemia. Estamos a regressar à normalidade gradualmente. Por outro lado, na Europa estão a ser retiradas as medidas de restrição, a vacinação está a avançar em força na Europa", acrescentou o ministro aos jornalistas.

Para João Leão, "está-se a sentir uma reabertura da economia" em todo o continente, e os responsáveis políticos irão discutir "como passar da fase de emergência" para "uma fase que assegura uma forte recuperação".

Os encontros, que se prolongam até sábado à hora do almoço e em que o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, é o anfitrião, contam ainda com a presença dos governadores dos bancos centrais europeus.

PUB

À agência Lusa, o ministro considerou que este é o é "o mais importante" desde setembro, definindo-o como "o momento de grande reflexão dos ministros das Finanças sobre os principais temas com que a economia europeia se defronta", e salientou o caráter presencial da reunião.