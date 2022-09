João Leão retira candidatura a Mecanismo Europeu de Estabilidade

JN Hoje às 11:34 Facebook

Candidaturas de Portugal e do Luxemburgo foram retiradas por comum acordo para "evitar um impasse e não prejudicar a sucessão de Klaus Regling", atual diretor-geral da instituição.

O ex-ministro das Finanças português, João Leão, já não é candidato a diretor-geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), informou o Ministério das Finanças, em comunicado. Portugal e o Luxemburgo decidiram retirar as suas candidaturas, de comum acordo, no interesse da instituição.

"As candidaturas dos ex-ministros das Finanças português e luxemburguês, João Leão e Pierre Gramegna, ao cargo de diretor-geral do MEE foram retiradas de comum acordo no interesse da instituição sediada no Luxemburgo", lê-se na nota enviada pelas Finanças.

De acordo com a mesma informação, ambos os candidatos já tinham "reunido um grande número de votos", porém "nenhum dos dois conseguiu obter a maioria qualificada de 80% dos votos necessária para ser nomeado diretor-geral do MEE".

Assim, a decisão tomada pelos dois países foi tomada no sentido de "evitar um impasse e para não prejudicar a sucessão de Klaus Regling, atual diretor-geral do MEE".

O comunicado do Ministério das Finanças acrescenta, ainda, que "o presidente do Eurogrupo e presidente do Conselho de Governadores do MEE, Paschal Donohoe, informará oportunamente sobre o processo subsequente".