José Ferreira admite que sem a ajuda financeira dos sogros, não sabe o que faria

Delfim Machado Hoje às 08:14

José Maria Ferreira trabalha há 36 anos numa cutelaria de Guimarães, mas o salário não chega para todas as despesas.

Depois de 36 anos a trabalhar na mesma cutelaria, José Maria Ferreira recebe pouco mais do que o salário mínimo. É afinador da máquina de polimento automático por onde passam os talheres com que comemos à mesa. Mas, para que a sua família possa comer, precisa da ajuda dos sogros com quem mora.

Foi aos 12 anos que José Maria entrou pela primeira vez na fábrica de cutelarias de Sande São Martinho, em Guimarães. Levou-o o pai, José Maria Melro, já falecido, que também lá trabalhava há mais de 20. "Naquela altura era bem pago, agora não. Na nossa fábrica, se não fosse o salário mínimo nacional ter subido, nós estávamos na miséria, mas é o setor todo assim mal pago", confessa. Noutros tempos, o dinheiro das horas extraordinárias deu-lhe para comprar uma bicicleta e, depois, um carro. Agora nem dá para arranjar o que tem. "Ganho 730 euros e pago 320 do crédito da habitação, veja lá o que sobra", revela.