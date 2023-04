Justiça investiga compra do Credit Suisse pelo UBS

JN/Agências Hoje às 17:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Os procuradores federais suíços anunciaram, este domingo, que estão a investigar a aquisição pelo UBS do seu rival bancário Credit Suisse.

Num e-mail enviado à agência francesa de notícias AFP, os procuradores disseram ter emitido ordens para investigar o negócio após "fazer o ponto da situação com todos os serviços internos relevantes" e contactar as autoridades nacionais e locais. É a confirmação de uma notícia avançada pelo jornal "Financial Times".

A investigação tem como objetivo assegurar que o centro financeiro da Suíça permanece "limpo" e identificar qualquer infração penal que se enquadre na sua esfera de competências, acrescentam.

PUB

Os procuradores revelam ainda que foi criado um "sistema de vigilância" que lhes permitirá intervir se necessário e que pretendem "ter uma visão global dos muitos aspetos" dos acontecimentos relacionados com o Credit Suisse. "Foram mandatados ou contactados diferentes organismos internos e externos com o objetivo de esclarecer e recolher informações", explicam.

Em causa podem estar possíveis violações da lei criminal suíça por funcionários do governo, reguladores e executivos dos dois bancos, que concordaram numa fusão de emergência, no passado mês de março.

O UBS, maior banco suíço, concordou em comprar o seu principal rival, num acordo supervisionado pelo governo, o banco central suíço e o regulador financeiro. Isto depois de o Credit Suisse ver as suas ações derrapar para mínimos após o colapso de alguns bancos regionais norte-americanos, provocando receios de um contágio transatlântico através do setor bancário e de um colapso financeiro.